В Алтайском крае отменили масочный режим
Обязательный масочный режим отменен в Алтайском крае с 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
«На период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания», — отмечается в сообщении.
При этом в крае сохранятся рекомендации по соблюдению масочного режима для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, пишет RT.
Ранее масочный режим отменили в Свердловской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, напоминает Ura.ru.
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