В Алтайском крае отменили масочный режим

Обязательный масочный режим отменен в Алтайском крае с 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В Саратовской области отменили масочный режим

«На период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания», — отмечается в сообщении.

При этом в крае сохранятся рекомендации по соблюдению масочного режима для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, пишет RT.

Ранее масочный режим отменили в Свердловской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алтайский КрайЗащитная маскаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры