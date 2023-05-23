В Адыгее и на Кубани выпал град
В Майкопском районе Адыгеи и в Апшеронском районе Краснодарского края во вторник выпал град, сообщили в региональных МЧС.
В Гидрометцентре республики Адыгея уточнили, что диаметр града достигал 20 миллиметров, что относится к опасным явлениям. Размер горошин на Кубани составлял в диаметре 5 миллиметров.
Ранее спасатели этих регионов предупреждали жителей о ливне, сильном ветре и граде, а также о возможном подъеме уровня рек в Краснодарском крае. Экстренное предупреждение действует с 23 до 25 мая.
Климатолог Алексей Кокорин заявил, что при наихудшем сценарии потепления климата жить в Москве летом станет невозможно. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что на температуру сильное влияние оказывают парниковые газы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru