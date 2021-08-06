В Адыгее 102-летняя женщина привилась от COVID-19
Самая пожилая жительница аула Блечепсин республики Адыгея привилась от коронавируса в возрасте 102 лет. Об этом рассказали в администрации Кошехбальского района Адыгеи.
"Сегодня вакцинацию от COVID-19 сделала самая пожилая жительница аула Блечепсин, Баблина Ожева", - указали представители администрации в аккаунтах района в соцсетях. Подчеркивается, что Ожевой исполнилось 102 года.
По данным руководства района, женщина поставила прививку, чтобы защитить себя и членов своей семьи от коронавирусной инфекции.
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