В Адыгее 102-летняя женщина привилась от COVID-19

Самая пожилая жительница аула Блечепсин республики Адыгея привилась от коронавируса в возрасте 102 лет. Об этом рассказали в администрации Кошехбальского района Адыгеи.

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"Сегодня вакцинацию от COVID-19 сделала самая пожилая жительница аула Блечепсин, Баблина Ожева", - указали представители администрации в аккаунтах района в соцсетях. Подчеркивается, что Ожевой исполнилось 102 года.

По данным руководства района, женщина поставила прививку, чтобы защитить себя и членов своей семьи от коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолгожительПенсионерыВакцинация
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