В Адыгее 102-летняя женщина привилась от COVID-19

"Сегодня вакцинацию от COVID-19 сделала самая пожилая жительница аула Блечепсин, Баблина Ожева", - указали представители администрации в аккаунтах района в соцсетях. Подчеркивается, что Ожевой исполнилось 102 года.

По данным руководства района, женщина поставила прививку, чтобы защитить себя и членов своей семьи от коронавирусной инфекции.