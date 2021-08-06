«Вопрос нескольких месяцев»: в Минздраве оценили сроки достижения коллективного иммунитета к COVID

Россия может достигнуть необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко.

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами», — приводит слова Фисенко ТАСС.

По словам первого замглавы Минздрава, достижение коллективного иммунитета - сегодня одна из основных задач. Фисенко добавил, что на лечение в больницы попадают в основном невакцинированные россияне.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости достичь коллективного иммунитета к COVID-19 до сентября, напоминает РИА ФАН.

Между тем за последние сутки в России подтвердили 22 660 новых случаев коронавируса, пишет «Свободная пресса».

