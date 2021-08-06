«Вопрос нескольких месяцев»: в Минздраве оценили сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
Россия может достигнуть необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко.
«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами», — приводит слова Фисенко ТАСС.
По словам первого замглавы Минздрава, достижение коллективного иммунитета - сегодня одна из основных задач. Фисенко добавил, что на лечение в больницы попадают в основном невакцинированные россияне.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости достичь коллективного иммунитета к COVID-19 до сентября, напоминает РИА ФАН.
Между тем за последние сутки в России подтвердили 22 660 новых случаев коронавируса, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- СМИ сообщили о перерезанных проводах видеокамеры на здании изолятора в Истре
- «Вопрос нескольких месяцев»: в Минздраве оценили сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
- Минюст внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных организаций
- Путин поручил с 2022 года приступить к обновлению общественного транспорта в России
- Молодым тяжело. Врач рассказала об особенностях вакцинации
- Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест
- СМИ: незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили новый штамм COVID-19
- Сотрудников ИВС в подмосковной Истре задержали после побега заключенных
- В «Векторе» считают недоказанным искусственное происхождения коронавируса
- Телеграм: Лукашенко свел с ума Байдена при попытке отличить Тимановскую от Тихановской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru