В 50 регионах России вырос уровень преступности
В 50 российских регионах за 11 месяцев 2020 года увеличился уровень преступности. Об этом сообщила Генпрокуратура.
В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных правонарушений отмечен в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.), сообщает ТАСС.
Самое большое снижение преступности зафиксировано в Северной Осетии, Воронежской и Тюменской областях.
В целом по стране зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2%, достигнув почти 1,9 млн, пишет «Газета.ру».
Ранее МВД сообщало о рекордном росте киберпреступности в стране. Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов рассказал о методах защиты против новых видов мошенничества.
«Тут всё как всегда. Максимально скептически относиться ко всем подобным предложениям. Если мы говорим о телефонных звонках, то лучше всего будет сбросить разговор и перезвонить по контактному телефону с официального сайта организации. Если речь об электронной почте, то переходить по ссылкам, которые нам присылают не стоит, потому что, даже если кажется, что мы переходим на нужный сайт, в названии может быть изменён один символ. А когда вас обещают трудоустроить, но просят сперва внести взнос за оборудование, образование или что-то ещё, то совет всего один – не переводите никаких денег, это старая известная схема. Нет работодателей, кто брал бы наперёд деньги со своих соискателей», - заявил эксперт.
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