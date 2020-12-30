В 50 регионах России вырос уровень преступности

Самое большое снижение преступности зафиксировано в Северной Осетии, Воронежской и Тюменской областях.



В целом по стране зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2%, достигнув почти 1,9 млн, пишет «Газета.ру».

Ранее МВД сообщало о рекордном росте киберпреступности в стране. Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов рассказал о методах защиты против новых видов мошенничества.

«Тут всё как всегда. Максимально скептически относиться ко всем подобным предложениям. Если мы говорим о телефонных звонках, то лучше всего будет сбросить разговор и перезвонить по контактному телефону с официального сайта организации. Если речь об электронной почте, то переходить по ссылкам, которые нам присылают не стоит, потому что, даже если кажется, что мы переходим на нужный сайт, в названии может быть изменён один символ. А когда вас обещают трудоустроить, но просят сперва внести взнос за оборудование, образование или что-то ещё, то совет всего один – не переводите никаких денег, это старая известная схема. Нет работодателей, кто брал бы наперёд деньги со своих соискателей», - заявил эксперт.



