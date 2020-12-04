Путин заявил о всплеске киберпреступности
Президент России Владимир Путин заявил о росте числа преступлений, связанных с использованием искусственного интеллекта и информационных технологий, сообщает РИА Новости.
Глава государства уточнил, что в 2020 году, с учётом развития онлайн-обслуживания, искусственного интеллекта, элементов информационных технологий, преступления в этой сфере возросли на 75,1%.
«Всплеск, можно сказать», - резюмировал Путин, отметив, что в 2019 году рост общей преступности составил всего 1,1%.
Российский лидер подчеркнул, что для борьбы с киберпреступностью нужно «действовать сообща».
Ранее в ходе международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey Путин заявил, что необходимо исключить любые риски утечки персональной информации и персональных данных россиян.
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