«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Январь в России оказался непривычно холодным, а в Москве – хмурым. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура в Центральной России будет на восемь градусов ниже нормы.

