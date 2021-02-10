«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Это связано с гололедицей. Предупреждение будет действовать до полудня 11 февраля.

Вильфанд предупредил об опасном погодном явлении

Январь в России оказался непривычно холодным, а в Москве – хмурым. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура в Центральной России будет на восемь градусов ниже нормы.

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Фото: moscow.mchs.ru
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