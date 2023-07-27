Урожай плодов и ягод на Ставрополье упадёт из-за холодной весны

Урожай плодов и ягод в Ставропольском крае прогнозируется меньше значений прошлого года в связи с неблагоприятными погодными условиями – слишком прохладной весной. Об этом предупредил глава регионального министерства сельского хозяйства Сергей Измалков.

По его словам, весенние заморозки неблагоприятно сказались на предстоящем урожае. Причём в прошлом году Старополье достигло рекордных показателей урожайности плодово-ягодных культур.