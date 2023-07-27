Урожай плодов и ягод на Ставрополье упадёт из-за холодной весны
Урожай плодов и ягод в Ставропольском крае прогнозируется меньше значений прошлого года в связи с неблагоприятными погодными условиями – слишком прохладной весной. Об этом предупредил глава регионального министерства сельского хозяйства Сергей Измалков.
По его словам, весенние заморозки неблагоприятно сказались на предстоящем урожае. Причём в прошлом году Старополье достигло рекордных показателей урожайности плодово-ягодных культур.
Глава ставропольского Минсельхоза также подчеркнул, что местных производителей сельско-хозяйственной продукции в первую очередь беспокоит ценовой фактор по плодам, ягодам, а также зерновым. От этого, по словам Измалкова, в значительной степени будет зависеть стабильность их работы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ставропольский край – один из самых крупных производитель плодово-ягодной продукции в России. Выращиванием занимаются 50 сельхозорганизаций. В подотрасли «садоводство» заняты семь тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru