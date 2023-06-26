«Статистическая игра»: Экономист Потапенко не поверил в продуктовую дефляцию в России

Накануне сообщалось, что Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились по сравнению с прошлым годом — продуктовая дефляция составила 1,12%. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости. Отмечается, что такая ситуация наблюдалась в РФ всего дважды в истории: в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года — на уровне 0,22%. Дмитрий Потапенко не согласился в такими данными.

«В прошлом году "борщевой набор" подорожал на 56%. Продуктовая инфляция таких цифр даже в принципе не знает, она меньше 10% всегда была. Поэтому если в какой-то один месяц что-то подешевело относительно всех остальных, то хочется задать вопрос, чему мы радуемся? Единичному снижению, причем на очень небольшой процент? Продукты у нас не дешевели и дешеветь не будут, мы их, по большей части, не производим. Если бы мы их производили и у нас был бы какой-то объемный рынок, тогда вопросов бы не было. У нас очень небольшой рынок, ассортиментная матрица по-прежнему европейская. Это не более, чем статистическая игра, нужно смотреть по итогам года и суммарно смотреть годовую продуктовую инфляцию», - сказал Потапенко.

Он также отметил, что расходы россиян на продукты существенно выше, чем в любой другой европейской стране. По словам Потапенко, граждане берут кредиты в качестве выживания, а не накопления.