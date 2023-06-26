«Статистическая игра»: Экономист Потапенко не поверил в продуктовую дефляцию в России
Продукты не могут дешеветь в стране, так как Россия их не производит по большей части, отметил в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
Данные о продуктовой дефляции в России в мае являются статистической игрой, заявил предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко в интервью НСН. По его словам, продукты могли бы дешеветь только в том случае, если бы Россия производила большинство из них и имела собственный объемный рынок.
Накануне сообщалось, что Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились по сравнению с прошлым годом — продуктовая дефляция составила 1,12%. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости. Отмечается, что такая ситуация наблюдалась в РФ всего дважды в истории: в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года — на уровне 0,22%. Дмитрий Потапенко не согласился в такими данными.
«В прошлом году "борщевой набор" подорожал на 56%. Продуктовая инфляция таких цифр даже в принципе не знает, она меньше 10% всегда была. Поэтому если в какой-то один месяц что-то подешевело относительно всех остальных, то хочется задать вопрос, чему мы радуемся? Единичному снижению, причем на очень небольшой процент? Продукты у нас не дешевели и дешеветь не будут, мы их, по большей части, не производим. Если бы мы их производили и у нас был бы какой-то объемный рынок, тогда вопросов бы не было. У нас очень небольшой рынок, ассортиментная матрица по-прежнему европейская. Это не более, чем статистическая игра, нужно смотреть по итогам года и суммарно смотреть годовую продуктовую инфляцию», - сказал Потапенко.
Он также отметил, что расходы россиян на продукты существенно выше, чем в любой другой европейской стране. По словам Потапенко, граждане берут кредиты в качестве выживания, а не накопления.
«Нужно брать относительно заработных плат. Расходы домохозяйств на продукты у нас существенно выше, чем в любой европейской стране. Мы находимся в странах третьего мира. Если наши граждане берут кредиты для того, чтобы перекрутиться на продукты и ЖКХ, то это базис… Пока в относительных цифрах наши граждане тратят просто на выживание: покупка продуктов, лекарств, оплата ЖКХ. Это элемент выживания, а не накопления. У нас реальные располагаемые доходы падают 12 лет, и они продолжат падать», - резюмировал Потапенко.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на одной из сессий ПМЭФ-2023 спрогнозировала продолжение продуктовой дефляции этим летом. По ее словам, будет происходить снижение цен при одновременном росте покупательной способности, сообщает «Радиоточка НСН».
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