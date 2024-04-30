Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское увеличился до 1222 сантиметров

Как отмечается в опубликованном властями гидрологическом бюллетене, 30 апреля в 10:00 (08:00 мск) вода в Ишиме поднялась на сантиметр за два часа, ее уровень — 1222 сантиметров. Река значительно превысила критическую отметку, которая составляет 960 сантиметров.

Власти прогнозируют, что в Абатском районе напряженная паводковая обстановка сохранится до 15 мая.

На минувшей неделе в селе Абатское объявили экстренную эвакуацию жителей из-за опасности затопления улиц в связи с паводком, напоминает RT.

