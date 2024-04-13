Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 1171 см
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся на 9 см. Об этом заявил директор муниципального диспетчерского центра Александр Сиса.
«Уровень Урала составляет на данный момент 11 м 71 см», — приводит его слова ТАСС.
Накануне вечером уровень воды держался на отметке 1162 см.
В пятницу в Оренбурге на фоне опасной паводковой ситуации объявили массовую эвакуацию жителей. Власти призвали срочно эвакуироваться горожанам из ЖК «Гранд-парк», поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, районов Авиагородок и Овчиный городок, улиц Уральская и Донгузская.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru