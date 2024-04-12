Власти Оренбурга заявили о наступлении пика паводка в пятницу

«По прогнозам, которые дает Росгидромет, сегодня в Оренбурге будет пик, после этого стабильное состояние еще два дня», — указал чиновник.

По словам Кудинова, далее уровень воды будет уменьшаться.

Первый замглавы Оренбурга также сообщил, что за ночь уровень воды вырос до 1120 см. Были подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков, отмечает телеканал «360».

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер спрогнозировал пик паводка в столице региона 12 апреля, напоминает РЕН ТВ.

