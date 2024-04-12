Власти Оренбурга заявили о наступлении пика паводка в пятницу
Пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля. Об этом сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов, передает РИА Новости.
«По прогнозам, которые дает Росгидромет, сегодня в Оренбурге будет пик, после этого стабильное состояние еще два дня», — указал чиновник.
По словам Кудинова, далее уровень воды будет уменьшаться.
Первый замглавы Оренбурга также сообщил, что за ночь уровень воды вырос до 1120 см. Были подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков, отмечает телеканал «360».
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер спрогнозировал пик паводка в столице региона 12 апреля, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростех»: Минобороны получило первую за год партию Су-35С
- ПВО сбила пять дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
- Власти Оренбурга заявили о наступлении пика паводка в пятницу
- СМИ: Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года
- В ДНР заявили о серьезном продвижении ВС России под Марьинкой
- Путин поддержал идею Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом
- В Ростовской области сбили четыре беспилотника
- Власти украинских Сум сообщили об ударе по городской ТЭЦ
- Axios: Иран пообещал ответить на атаку Израиля ограниченным образом
- Бывший инженер Microsoft назвал Windows 11 «комично ужасным»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru