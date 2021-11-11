Уральский чиновник предложил не желающим прививаться россиянам уехать из страны

Россиянам, не желающим вакцинироваться от коронавируса, следует уехать из страны. Об этом заявил заместитель главы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров в эфире официального YouTube-канала администрации.

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В ходе трансляции одна из местных жительниц задала чиновнику вопрос о том, почему «добровольная вакцинация перестала быть добровольной, а непривитые не чувствуют себя полноправными членами общества». Нестеров возмутился, что вакцинированные граждане, которые соблюдают правила, подвергают себя риску из-за непривитых, отмечает Ura.ru.

«Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда такое пишут обычно? С Канады, с Беларуси», — цитирует чиновника портал Е1.ru.

Позже трансляцию удалили с YouTube-канала администрации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Свердловская ОбластьВакцинацияКоронавирус
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