Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа из пяти человек предприняла безуспешную попытку прорваться через границу в белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, Диверсантов обнаружили российские пограничники около 5:30 утра 11 ноября. Украинская ДРГ планировала прорваться на российскую территорию в районе белгородского хутора Старый Волоконовского района.
Российские пограничники отбросили диверсантов на украинскую территорию. В результате двадцатиминутного стрелкового боя у противников появились потери.
Издание также сообщает, что украинские боевики могли пройти незамеченными беспилотниками со стороны села Землянки Харьковской области.
Минобороны РФ и губернатор региона Вячеслав Гладков не дали официальных комментариев о ситуации.
Ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения СМИ о том, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru