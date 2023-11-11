Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

По данным издания, Диверсантов обнаружили российские пограничники около 5:30 утра 11 ноября. Украинская ДРГ планировала прорваться на российскую территорию в районе белгородского хутора Старый Волоконовского района.

Российские пограничники отбросили диверсантов на украинскую территорию. В результате двадцатиминутного стрелкового боя у противников появились потери.



Издание также сообщает, что украинские боевики могли пройти незамеченными беспилотниками со стороны села Землянки Харьковской области.

Минобороны РФ и губернатор региона Вячеслав Гладков не дали официальных комментариев о ситуации.

Ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения СМИ о том, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



