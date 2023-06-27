Кадыров: предотвращена попытка прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о предотвращении попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область.
Чеченские глава рассказал, как бойцы накрыли артиллерией группу украинских диверсантов в зоне своей ответственности.
«Действуя на опережение, они (бойцы - прим. НСН) предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни выразил благодарность начальникам отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики Рустама Агуеву и Гайрбека Делимханову, а также всему личному составу подразделений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила новые правила получения водительских прав
- Shot: в Ленинградской области мужчина нашел человеческую голову в пакете
- Кадыров: предотвращена попытка прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область
- Песков заявил об исполнении данных Пригожину и участникам мятежа обещаний
- Путин: Военнослужащие фактически остановили гражданскую войну
- Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских
- Золотов: У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки
- Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
- Антидепрессант «Золофт» вернется в Россию
- Будущие контрактники идут на военную службу из-за чувства долга перед страной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru