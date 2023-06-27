Кадыров: предотвращена попытка прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область

Чеченские глава рассказал, как бойцы накрыли артиллерией группу украинских диверсантов в зоне своей ответственности.

«Действуя на опережение, они (бойцы - прим. НСН) предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни выразил благодарность начальникам отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики Рустама Агуеву и Гайрбека Делимханову, а также всему личному составу подразделений, передает «Радиоточка НСН».

