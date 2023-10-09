Учебно-выставочный комплекс построят на территории академии им. Тимирязева
Учебно-выставочный комплекс будет построен на территории Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева ‒ старейшего аграрного университета России. Проект анонсировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Предполагается, что совокупная площадь объекта превысит 33 тысячи квадратных метров. Комплекс будет предназначен для экспонирования инновационных достижений в сельскохозяйственной отрасли. Там будут организовываться выставки, конгрессы, лекции и конференции.
Как уточнил заместитель градоначальника, новый учебно-выставочный комплекс Тимирязевки сможет принять около 1700 человек. Объект из 1-3 этажей будет включать четыре павильона: входной, центральный, а также два выставочных со всей необходимой инфраструктурой. Там также обустроят фудкорт на 240 мест, кофейню и фуршетную зону, медицинский блок, комнату матери и ребенка.
Как подчеркнул руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, строительство учебно-выставочного комплекса будет контролироваться на всех этапах работ, в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина.
«Специалисты подведомственного Центра экспертиз будут осуществлять комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Их задача – оценить соответствие строящихся конструкций и материалов, которые при этом используются, требованиям проектной документации и техническим регламентам», – пояснил Войстратенко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Рублёв всего за час вышел в четвертый круг «Мастерс» в Шанхае
- Медведев заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле
- Путин посмертно наградил рядового Дмитрия Егорова
- Kaspersky: Мошенники выманивают деньги у россиян, предлагая им ветпрепараты
- СМИ: Суперджет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре
- Сухогруз по пути в Иран сел на мель в Волго-Каспийском канале
- Путину вручили высшую награду Чечни
- Российские силы пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Вербового
- Аудитории российского кино в кинотеатрах удвоилась с 2020 года
- В Ленобласти экс-глава Шлиссельбурга захватил здание администрации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru