Учебно-выставочный комплекс построят на территории академии им. Тимирязева

Учебно-выставочный комплекс будет построен на территории Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева ‒ старейшего аграрного университета России. Проект анонсировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Предполагается, что совокупная площадь объекта превысит 33 тысячи квадратных метров. Комплекс будет предназначен для экспонирования инновационных достижений в сельскохозяйственной отрасли. Там будут организовываться выставки, конгрессы, лекции и конференции.

Как уточнил заместитель градоначальника, новый учебно-выставочный комплекс Тимирязевки сможет принять около 1700 человек. Объект из 1-3 этажей будет включать четыре павильона: входной, центральный, а также два выставочных со всей необходимой инфраструктурой. Там также обустроят фудкорт на 240 мест, кофейню и фуршетную зону, медицинский блок, комнату матери и ребенка.