В Забайкалье в ДТП с грузовым поездом погибли два человека
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкальском крае, погибли два человека. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Отмечается, что ЧП произошло минувшей ночью на 9 пикете 6408 км на регулируемом железнодорожном переезде близ станции Мирная Забайкальской железной дороги.
«В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Второй пассажир доставлен в медицинское учреждение», — указали в ведомстве.
Обстоятельства аварии устанавливаются, правоохранители начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Ранее в Екатеринбурге грузовой поезд сбил насмерть железнодорожника, который пытался пролезть под вагонами, чтобы сократить путь, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru