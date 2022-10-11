У эндокринологического научного центра появится новое здание

У ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ появится новое здание в Москве. Оно расположится на месте уже существующего корпуса лечебно-реабилитационного отделения на улице Москворечье, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, общая площадь участка под новый эндокринологический научный центр на пересечении улицы Москворечье и Котляковского проезда составляет около 1,3 гектара. По проекту, существующее здание поделят и на месте одной из его частей будет вестись строительство.

«На участке предлагается строительство корпусов высотой до 45 метров общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. Здесь появятся эндокринологический научный центр и другие медицинские учреждения», — отметила Княжевская.

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Она также уточнила, что при необходимости будут обновлены существующие инженерные сети и организованы удобные подъезды к зданиям. Территорию обновлённого ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры
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