У эндокринологического научного центра появится новое здание

У ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ появится новое здание в Москве. Оно расположится на месте уже существующего корпуса лечебно-реабилитационного отделения на улице Москворечье, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, общая площадь участка под новый эндокринологический научный центр на пересечении улицы Москворечье и Котляковского проезда составляет около 1,3 гектара. По проекту, существующее здание поделят и на месте одной из его частей будет вестись строительство.

«На участке предлагается строительство корпусов высотой до 45 метров общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. Здесь появятся эндокринологический научный центр и другие медицинские учреждения», — отметила Княжевская.