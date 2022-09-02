Москомархитектура выдала более 550 документов для строительства школ и детских садов

Москомархитектура выдала и согласовала более 550 пакетов документов для строительства и реконструкции школ и детских садов с сентября 2021 года. Об этом сообщили в комитете.

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Отмечается, что всего был выдан 441 градостроительный план земельного участка. Так, подобные планы определяют местоположение и предельные параметры будущего строения. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, школы и детские сады разных масштабов появляются в новых жилых кварталах, а уже работающие учреждения получают современные корпуса.

«Все эти процессы оформляются и координируются с помощью документации, которую оформляют в комитете», - сказала Княжевская.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что свыше 100 утвержденных проектов за год является достаточно большим показателем. Он указал, что предпринимаются все усилия для того, чтобы все детские сады и школы были индивидуальными и качественными.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал, что для столицы строительство образовательных учреждений является неотъемлемой частью при комплексной застройке или реорганизации территории.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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