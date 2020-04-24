Тверская область возобновляет работу МФЦ и магазинов

С предстоящей субботы, 25 апреля, в Тверской области возобновляется работа филиалов МФЦ. Однако они начнут функционировать в ограниченном режиме: выдача и приём документов должны проходить по предварительной записи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Игорь Руденя. Первыми, по его словам, будут открыты четыре МФЦ в Твери.

Кроме того, Руденя подчеркнул, что к работе возвращаются нотариусы, ветеринарные клиники, лизинговые компании, а также прачечные и химчистки и ряд других организаций.

Также власти приняли решение о возобновлении работы магазинов одежды, обуви и мебели, а также спортивных, книжных и цветочных магазинов. Главными условиями для их открытия являются соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание, а также торговая площадь не более 800 квадратных метров. Помимо этого, Игорь Руденя сообщил, что будет принято и решение по открытию маникюрных и косметических салонов.

Тверские предприятия перешли на круглосуточный пошив масок

Ранее НСН писала, что в Тверской области до 1 октября ряд мер социальной поддержки гражданам будет предоставляться без дополнительного подтверждения права на их получение. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Документ разработан в соответствии с обращением президента РФ Владимира Путина к гражданам страны 25 марта 2020 года в связи с коронавирусной инфекцией.

В частности, без дополнительных спрaвок предостaвляются ежемесячные выплaты в связи с рождением третьего и последующего ребенкa – в регионе дaннaя мерa поддержки окaзывaется 6438 семьям, рaзмер выплaты в месяц состaвляет 11 399 рублей. Семьям Тверской облaсти с невысоким уровнем доходa не потребуется в течение полугодa предстaвлять в оргaны соцзaщиты дополнительные документы для получения пособий нa ребёнкa.

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