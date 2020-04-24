Тверская область возобновляет работу МФЦ и магазинов

С предстоящей субботы, 25 апреля, в Тверской области возобновляется работа филиалов МФЦ. Однако они начнут функционировать в ограниченном режиме: выдача и приём документов должны проходить по предварительной записи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Игорь Руденя. Первыми, по его словам, будут открыты четыре МФЦ в Твери.

Кроме того, Руденя подчеркнул, что к работе возвращаются нотариусы, ветеринарные клиники, лизинговые компании, а также прачечные и химчистки и ряд других организаций.

Также власти приняли решение о возобновлении работы магазинов одежды, обуви и мебели, а также спортивных, книжных и цветочных магазинов. Главными условиями для их открытия являются соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание, а также торговая площадь не более 800 квадратных метров. Помимо этого, Игорь Руденя сообщил, что будет принято и решение по открытию маникюрных и косметических салонов.