Тверские предприятия перешли на круглосуточный пошив масок

В Тверской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 17 марта введен режим повышенной готовности. По словам губернатора Игоря Рудени развёрнуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в регионе создаются отдельные специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, либо контактировавших с заражёнными гражданами.

В настоящее время идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений, сообщили НСН в пресс-службе губернатора.

Целый ряд производств в условиях сложной эпидемиологической ситуации перестроился на выпуск защитных повязок, некоторые из них работают круглосуточно.