Тверские предприятия перешли на круглосуточный пошив масок

В Тверской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 17 марта введен режим повышенной готовности. По словам губернатора Игоря Рудени развёрнуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в регионе создаются отдельные специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, либо контактировавших с заражёнными гражданами.

В настоящее время идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений, сообщили НСН в пресс-службе губернатора.

Целый ряд производств в условиях сложной эпидемиологической ситуации перестроился на выпуск защитных повязок, некоторые из них работают круглосуточно.

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В регионе в настоящее время приостановлена деятельность организаций общественного питания, ограничена работа розничной торговли. Работают только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

В Тверской области не работают салоны красоты и парикмахерские. Временно закрыты пансионаты и гостиницы.

По состоянию на 2 апреля в Тверской области не выявлено новых случаев коронавируса. Всего подтверждено 5 случаев заболевания, двое из них уже выздоровели.

В России за сутки зарегистрировали 771 случай COVID-19. Он обнаружен у граждан в 29 регионах. Всего заразившихся в стране 3548 в 76 субъектах. 30 человек умерли.




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ФОТО: pixabay.com
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