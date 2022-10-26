Турпоток в Калужскую область планируется увеличить вдвое к 2030 году

Не менее двух с половиной миллионов человек побывали в Калужской области с января по сентябрь, включительно, с туристическими целями. Это всего на 200 тысяч меньше, чем за весь 2021 год. Такую статистику привёл губернатор Владислав Шапша на заседании координационного совета по развитию туризма в регионе.

По словам главы области, туристическая сфера дает серьезный мультипликативный эффект. Он выразил уверенность, что озвученные цифры не в полной мере отражают потенциал Калужской земли с её историческими поселениями, местами притяжения, городами.