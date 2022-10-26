Турпоток в Калужскую область планируется увеличить вдвое к 2030 году
Не менее двух с половиной миллионов человек побывали в Калужской области с января по сентябрь, включительно, с туристическими целями. Это всего на 200 тысяч меньше, чем за весь 2021 год. Такую статистику привёл губернатор Владислав Шапша на заседании координационного совета по развитию туризма в регионе.
По словам главы области, туристическая сфера дает серьезный мультипликативный эффект. Он выразил уверенность, что озвученные цифры не в полной мере отражают потенциал Калужской земли с её историческими поселениями, местами притяжения, городами.
Кроме того, согласно экспертным оценкам, туризм Калужской области по сравнению с большинством других субъектов федерации оказался одним из самых доступных в финансовом плане. А это напрямую отвечает задачи обеспечения россиян с разным уровнем дохода возможностью путешествия по стране, поставленной президентом РФ, отмечают «Калужские новости».
Правительство Калужской области к 2030 году предполагает в два раза нарастить турпоток в регион. Способствовать решению этой задачи призвана региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства, рассчитанная на этот срок. На следующей неделе её проект представят региональному кабинету министров.
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