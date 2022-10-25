Власти Калужской области объявили о ликвидации очередей в детские сады
В Калужской области полностью ликвидированы очереди в детские сады, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что в настоящее время «каждому ребёнку от 1,5 до 7 лет гарантировано место в дошкольном учреждении».
В правительстве региона отметили, что в текущем году были открыты новые детсады в Калуге и посёлке Детчино, вскоре детей примет садик «Солнышко» в Мещовске, рассчитанный на 160 мест.
«Строительство детских садов по национальному проекту «Демография» продолжится. В планах – садики в Калуге на улице Заречной и Обнинске в 55-м микрорайоне, а также в селе Воскресенское Ферзиковского района», - добавили в пресс-службе.
Ранее в Мариуполе снова открыл свои двери детский сад, восстановленный строителями из Тульской области, сообщает RT.
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