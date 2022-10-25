Власти Калужской области объявили о ликвидации очередей в детские сады

Президент России потребовал более высоких темпов работы по всем направлениям

В Госдуму внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации

Песков: Решение о том, кто будет представлять Россию на саммите "Большой двадцатки", пока не принято

Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры для возврата осужденных в России американцев на родину

Звезда «Гарри Поттера» заявил, что не хотел бы видеть своих детей в актерской профессии