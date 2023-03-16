Туман продержится в Москве и области до утра пятницы
Туман в российской столице и области будет сохраняться до утра пятницы, 17 марта. Такое предупреждение распространил комплекс городского хозяйства Москвы со ссылкой на прогноз синоптиков.
В связи с погодным явлением видимость будет ограничена на 200-700 метров, кроме того, прогнозируется образование гололедицы на дорогах. Городские власти призвали водителей за рулём проявлять повышенную внимательность, строго соблюдать ограничения по скорости и держать дистанцию. Пешеходам в тёмное время суток рекомендовали носить световозвращатели.
Загруженность дорожной сети в Москве на этот час составляет 8 баллов из 10 возможных. «Желтый» уровень погодной опасности в столице из-за гололедицы Росгидромет продлили до полудня субботы, 18 марта.
Как отмечает НСН, согласно прогнозу центра погоды «Фобос», к выходным в столичный регион могут вернуться декабрьские морозы. Кроме того, ожидается очень высокое атмосферное давление.
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