Туман продержится в Москве и области до утра пятницы

Туман в российской столице и области будет сохраняться до утра пятницы, 17 марта. Такое предупреждение распространил комплекс городского хозяйства Москвы со ссылкой на прогноз синоптиков.

В связи с погодным явлением видимость будет ограничена на 200-700 метров, кроме того, прогнозируется образование гололедицы на дорогах. Городские власти призвали водителей за рулём проявлять повышенную внимательность, строго соблюдать ограничения по скорости и держать дистанцию. Пешеходам в тёмное время суток рекомендовали носить световозвращатели.