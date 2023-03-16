В Москву на выходные вернутся декабрьские морозы

В выходные ночью в столице погода будет колебаться в районе минус пяти - минус десяти градусов, по области - до минус 13 градусов, из-за чего на дорогах появится гололедица, сказал Тишковец. При этом днем будет солнечная погода, воздух прогреется до плюс пяти градусов.

Также в субботу и воскресенье будет очень высокое атмосферное давление - до 762 миллиметра ртутного столба, заключил синоптик.

