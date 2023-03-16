В Москву на выходные вернутся декабрьские морозы

В Москве и области ожидаются декабрьские морозы, столбики термометров будут опускаться до минус 13 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд: В Москве началось противостояние зимы и весны

В выходные ночью в столице погода будет колебаться в районе минус пяти - минус десяти градусов, по области - до минус 13 градусов, из-за чего на дорогах появится гололедица, сказал Тишковец. При этом днем будет солнечная погода, воздух прогреется до плюс пяти градусов.

Также в субботу и воскресенье будет очень высокое атмосферное давление - до 762 миллиметра ртутного столба, заключил синоптик.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МоскваПрогноз Погоды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры