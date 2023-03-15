Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году
В Москве температура воздуха в среду, 15 марта, днем составила 6,5 градусов, сообщает Гидрометцентр России. По прогнозам его специалистов, столбики термометров могут ещё достичь отметки в 7 градусов.
Такие температурные значения превышают климатическую норму для этого дня на 5-6 градусов. Он уже стал самым теплым в 2023 году, прежний рекорд был зафиксирован 2 января, тогда было зафиксировано 6,2 градуса.
Самая же высокая температура воздуха 15 марта была зафиксирована в 2015 году, тогда столбики термометров доходили до 9,8 градусов.
Ранее, как сообщала НСН, синоптики спрогнозировали аномальное потепление в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Меры безопасности в Вене усилили из-за информации о возможном теракте
- СМИ: Под Кировом мужчина открыл стрельбу с пятого этажа жилого дома
- Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году
- СМИ: Турция может до выборов одобрить вступление Финляндии в НАТО
- Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского
- В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска
- Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
- Десятки пунктов выдачи Wildberries в регионах присоединились к забастовке
- В США предложили отказаться от российских реакторов
- Обвинение предъявлено второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru