Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году

Такие температурные значения превышают климатическую норму для этого дня на 5-6 градусов. Он уже стал самым теплым в 2023 году, прежний рекорд был зафиксирован 2 января, тогда было зафиксировано 6,2 градуса.

Самая же высокая температура воздуха 15 марта была зафиксирована в 2015 году, тогда столбики термометров доходили до 9,8 градусов.

Ранее, как сообщала НСН, синоптики спрогнозировали аномальное потепление в России.



