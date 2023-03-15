Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году

В Москве температура воздуха в среду, 15 марта, днем составила 6,5 градусов, сообщает Гидрометцентр России. По прогнозам его специалистов, столбики термометров могут ещё достичь отметки в 7 градусов.

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Такие температурные значения превышают климатическую норму для этого дня на 5-6 градусов. Он уже стал самым теплым в 2023 году, прежний рекорд был зафиксирован 2 января, тогда было зафиксировано 6,2 градуса.

Самая же высокая температура воздуха 15 марта была зафиксирована в 2015 году, тогда столбики термометров доходили до 9,8 градусов.

Ранее, как сообщала НСН, синоптики спрогнозировали аномальное потепление в России.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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