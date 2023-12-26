ВСУ обстреляли село в Брянской области
26 декабря 202312:04
Вооружённые силы Украины обстреляли село Курковичи в Брянской области. Об ударе с украинской стороны сообщил в соцсетях губернатор Александр Богомаз.
Данный населённый пункт расположен в Стародубском муниципальном округе. В результате обстрела из людей никто не пострадал, уточнил глава приграничного региона.
Частично повреждены четыре жилых дома. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор также сообщил о нарушенном энергоснабжении двух населённых пунктов из-за повреждения линий электропередачи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru