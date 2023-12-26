ВСУ обстреляли село в Брянской области

Вооружённые силы Украины обстреляли село Курковичи в Брянской области. Об ударе с украинской стороны сообщил в соцсетях губернатор Александр Богомаз.

Данный населённый пункт расположен в Стародубском муниципальном округе. В результате обстрела из людей никто не пострадал, уточнил глава приграничного региона.

Частично повреждены четыре жилых дома. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор также сообщил о нарушенном энергоснабжении двух населённых пунктов из-за повреждения линий электропередачи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры