Транспортный аналитик оценил длительность кризиса в авиаотрасли

Он добавил, что по сравнению с предыдущими падениями рынка авиаперевозок, нынешняя ситуация выглядит тотальной.

«Если у вас не будет выручки, вы и людям не сможете платить, и себе, и ремонтироваться не сможете. Во всех компаниях были масштабные сокращения», - рассказал аналитик.

По его словам, на докризисный уровень перевозки до сих пор не вышли. Вместе с тем он отметил, что на маршрутах из Москвы в Петербург или Екатеринбург есть определенное оживление.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, мировая отрасль авиаперевозок теряет ежедневно 230 миллионов долларов. Годовые убытки оценивают в рекордные 84 миллиарда долларов, из них 120 миллиардов рублей приходится на отечественные компании.

