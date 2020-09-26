«Аэрофлот» на месяц откроет полеты в Будапешт

Авиакомпания "Аэрофлот" на месяц откроет авиасообщение между Москвой и Будапештом. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что для туристов эти рейсы будут недоступны. Ими смогут воспользоваться люди, имеющие право на въезд в Венгрию или (в случае транзита) в страну назначения.

Билеты уже доступны для покупки на сайте компании с рейсами с 26 сентября по 24 октября. Билет в одну стороны стоит 17,8 тыс. рублей.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили о прекращении всех вывозных рейсов с 21 сентября в связи с частичным возобновлением регулярного авиасообщения. Всего с конца марта текущего года, по данным оперштаба, было организовано 580 рейсов и вывезено из-за рубежа более 92 тыс. россиян.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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