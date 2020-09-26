«Аэрофлот» на месяц откроет полеты в Будапешт

Отмечается, что для туристов эти рейсы будут недоступны. Ими смогут воспользоваться люди, имеющие право на въезд в Венгрию или (в случае транзита) в страну назначения.

Билеты уже доступны для покупки на сайте компании с рейсами с 26 сентября по 24 октября. Билет в одну стороны стоит 17,8 тыс. рублей.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили о прекращении всех вывозных рейсов с 21 сентября в связи с частичным возобновлением регулярного авиасообщения. Всего с конца марта текущего года, по данным оперштаба, было организовано 580 рейсов и вывезено из-за рубежа более 92 тыс. россиян.

