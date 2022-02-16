Онищенко призвал 9-летнюю Алису Теплякову не работать психологом

Алиса Теплякова не может работать полноценным психологом в силу своего возраста, заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Да, Алиса Теплякова умница, это факт неотъемлемый – в девять лет заложить себе в голову всю программу средней школы, это незаурядная способность. Она поступила на психологический факультет – на платное направление. Я бы принял ее на бесплатный факультет. Но насколько ей подходит роль психолога? Ей трудно сейчас учиться в МГУ, она поступила в девять лет, а самая молодая студентка – это 18 лет. Ее физиология как ребенка, взросление предполагает изменение всего организма. Как она будет кого-то консультировать? Умом надо еще распорядиться. Что она может в психологическом плане рассказать, когда к ней приходят практически пациенты. Что она взрослому человек может рассказать? Если ему понадобится психологическая помощь», - отметил он.