Теплее нормы будет на этой неделе на европейской части России
Температура воздуха на всей европейской части России будет держаться на отметках выше среднегодовых значений на 4-6 °С всю текущую неделю. Причём в ряде регионов Урала и Сибири будет теплее нормы на 10-12 градусов.
Такой краткосрочный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». Наибольшие положительные аномалии, в частности, будут отмечаться на севере и востоке Красноярского края, а также на северо-западе Якутии.
Правда, как пояснил, Вильфанд, речь идёт всё равно об отрицательных температурах, поскольку для этих регионов нормальные показатели не высокие. Так, в Якутии даже днём будет - 12…- 14 °С.
Отклонения в отрицательную сторону прогнозируются на Камчатке и на Чукотке. Ночью морозы там будут доходить до 35 градусов ниже нуля. Во Владивостоке воздух остынет на 7 - 10 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru