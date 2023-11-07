Теплее нормы будет на этой неделе на европейской части России

Температура воздуха на всей европейской части России будет держаться на отметках выше среднегодовых значений на 4-6 °С всю текущую неделю. Причём в ряде регионов Урала и Сибири будет теплее нормы на 10-12 градусов.

Такой краткосрочный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». Наибольшие положительные аномалии, в частности, будут отмечаться на севере и востоке Красноярского края, а также на северо-западе Якутии.