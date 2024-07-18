Температура в Крыму второй день подряд бьет температурные рекорды

Второй день подряд в Симферополе побит температурный рекорд. В среду, 17 июля, воздух нагрелся до плюс 38,3 градусов, перекрыв предыдущее значение. 17 июля 2001 года температура в городе поднялась до плюс 37,1 градуса, рассказали РИА Новости в крымском гидрометцентре.

Самая жаркая погода на полуострове накануне была зафиксирована в Красногвардейском, Раздольненском и Красноперекопском, Джанкойском и Ленинском районах. Температура там перевалила за 39 градусов.