Температура в Крыму второй день подряд бьет температурные рекорды

Второй день подряд в Симферополе побит температурный рекорд. В среду, 17 июля, воздух нагрелся до плюс 38,3 градусов, перекрыв предыдущее значение. 17 июля 2001 года температура в городе поднялась до плюс 37,1 градуса, рассказали РИА Новости в крымском гидрометцентре.

Самая жаркая погода на полуострове накануне была зафиксирована в Красногвардейском, Раздольненском и Красноперекопском, Джанкойском и Ленинском районах. Температура там перевалила за 39 градусов.

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Во вторник был установлен максимум за более чем столетнюю историю наблюдений в плюс 37,5 градусов. Был превзойден рекорд 2001 года – плюс 36,1 градус, сообщили метеорологи.

В России горит весь Южный федеральный округ, в Якутии наблюдается катастрофическое развитие пожаров, заявил НСН руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко.


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ФОТО: ТАСС / Андрей Рубцов
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