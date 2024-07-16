«Опасность есть»: Виноделы оценили последствия жары и пожаров в Дюрсо

«Зона возгорания находилась на значительном расстоянии от виноградников «Абрау-Дюрсо», между ними расположены хутор Дюрсо и поселок Лесничество. Виноградники находятся не с подветренной стороны, дым до них не доносился. Поэтому ситуация не скажется ни на урожайности, ни на качестве вин», - отметил он.

При этом Ермаков подчеркнул, что жара может быть опасна для винограда, если упустить момент уборки урожая.

«На жаре виноград, как правило, не портится, а тормозится в развитии. При высоких температурах ему не удается налиться соком. Комфортные условия для винограда – не более 28 градусов тепла днем и 20 градусов ночью. Сейчас дневные температуры превышают 40 градусов. Опасность в том, что виноград раньше времени сбросит лист и лишится защиты от солнца. Это грозит прямым попаданием солнечных лучей на гроздь, вследствие чего ягоды увяливаются прямо на кисти, что негативно сказывается на общем тоннаже урожая – возможна потеря до 20% от общей массы. Поэтому важно не упустить момент с началом уборки», - рассказал он.

В связи с этим собирать урожай в этом году будут раньше обычного, также помочь виноделам в ближайшее время могут осадки.



«В этом году мы планируем начать сбор на 1,5 недели раньше обычных сроков, чтобы не допустить потерю урожая. В целом, прогнозы оптимистичны, в этом году мы наблюдаем увеличение среднего веса виноградной грозди. Например, гроздь шардоне при стандартном весе 110 граммов сейчас весит около 140. На это положительно повлияли комфортная, прохладная весна с умеренными дождями. Очень надеемся, что природа будет к нам благосклонна и щедра на осадки в ближайшее время», - заключил собеседник НСН.

С начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30%, сообщила ранее заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина, передает «Радиоточка НСН».

