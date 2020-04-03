Тамбовский губернатор раскритиковал депутатов за выписанные себе премии на фоне кризиса

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин раскритиковал решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии. По его мнению, парламентарии в условиях непростой экономической ситуации не имели на такое решение этического права.

Никитин отметил, что и без того непростой дефицитный, «напряженный» бюджет города осложняется ситуацией с коронавирусной пандемией.

«В такой очень непростой период почти единогласное утверждение премий руководству города не просто нескромно, неэтично, несвоевременно, но и нарочито вызывающе», - приводятся слова главы региона в Telegram-канале администрации области.