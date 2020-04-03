Тамбовский губернатор раскритиковал депутатов за выписанные себе премии на фоне кризиса
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин раскритиковал решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии. По его мнению, парламентарии в условиях непростой экономической ситуации не имели на такое решение этического права.
Никитин отметил, что и без того непростой дефицитный, «напряженный» бюджет города осложняется ситуацией с коронавирусной пандемией.
«В такой очень непростой период почти единогласное утверждение премий руководству города не просто нескромно, неэтично, несвоевременно, но и нарочито вызывающе», - приводятся слова главы региона в Telegram-канале администрации области.
Решение о премировании в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений себя депутаты гордумы Тамбова приняли на прошлой неделе. Как сообщает РИА Новости, долг бюджета города составляет почти 3 миллиарда рублей. Отмечается, что премию также должна была получить глава города Наталия Макаревич, однако она от нее отказалась.
За минувшие сутки главы трёх регионов России подали заявления об отставке. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в эфире НСН рассказал о причинах их отставки.
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