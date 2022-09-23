Сын главы Крыма призван по частичной мобилизации
Сын главы республики Крым Сергея Аксёнова – Олег призван в армию в рамках частичной мобилизации. Как рассказал Аксёнов старший, сын заявил, что не может остаться в стороне от происходящих событий.
«Закон один для всех, различий нет. Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс", - сказал глава региона.
Глава Крыма также уточнил, что его сын ранее отслужил в армии. По данным СМИ, сын Сергея Аксёнова родился в 1997 году.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров предположил, что отдельные чиновники могут вызваться участвовать в спецоперации, однако россиян больше интересует ситуация с мобилизацией их детей.
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