Сын главы Крыма призван по частичной мобилизации

Сын главы республики Крым Сергея Аксёнова – Олег призван в армию в рамках частичной мобилизации. Как рассказал Аксёнов старший, сын заявил, что не может остаться в стороне от происходящих событий.

«Закон один для всех, различий нет. Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс", - сказал глава региона.