Терапевт дала советы для страдающих от высокого атмосферного давления
Резкое повышение атмосферного давления может серьезно навредить метеозависимым людям. Об этом сообщила врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева.
Однако, по словам врача, самочувствие можно улучшить благодаря несложным правилам. В первую очередь необходимо сократить умственные и физические нагрузки. Но полное отсутствие двигательной активности также плохо влияет на состояние. В качестве компромисса достаточно походить по дому или сделать работу, которая не требует значительных энергетических затрат, передает слова терапевта «Вечерняя Москва».
Алексеева также посоветовала следить за прогнозами погоды, чтобы успеть воспользоваться препаратами, которые нормализуют давление. Принимать дополнительную дозу лекарств можно по назначению врача.
Кроме того, чувствительным людям нужно исключить алкоголь и кофеиносодержащие напитки. При этом здоровые люди в период высокого атмосферного давления могут выпить сосудорасширяющие препараты, такие как валидол или валокордин.
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