Суд снял мэра Томска Ивана Кляйна с должности

Суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, который был арестован по обвинению в коррупции. Об этом сообщает RT.

Представитель Кировского районного суда отметил в беседе с изданием vtomske.ru, что глава города отстранен на период следственных действий по ходатайству следствия.