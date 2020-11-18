Суд снял мэра Томска Ивана Кляйна с должности

Суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, который был арестован по обвинению в коррупции. Об этом сообщает RT.

Представитель Кировского районного суда отметил в беседе с изданием vtomske.ru, что глава города отстранен на период следственных действий по ходатайству следствия.

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Кляйн был арестован 14 ноября, днем ранее правоохранители задержали его на рабочем месте, пишут «Известия». В отношении Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Свою вину он не признает.

Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.

Ранее региональное отделение «Единой России» приостановило членство Ивана Кляйна в партии.

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ФОТО: Официальный портал администрации Томска
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