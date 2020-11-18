Суд снял мэра Томска Ивана Кляйна с должности
Суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, который был арестован по обвинению в коррупции. Об этом сообщает RT.
Представитель Кировского районного суда отметил в беседе с изданием vtomske.ru, что глава города отстранен на период следственных действий по ходатайству следствия.
Кляйн был арестован 14 ноября, днем ранее правоохранители задержали его на рабочем месте, пишут «Известия». В отношении Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Свою вину он не признает.
Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.
Ранее региональное отделение «Единой России» приостановило членство Ивана Кляйна в партии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Четыре человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Амурской области
- Пандемия увеличила спрос на части диких животных в Азии
- Более половины российских туристов владеют иностранными языками
- Текила может исчезнуть из российских магазинов
- В США разрешили самостоятельное использование теста на COVID-19 в домашних условиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru