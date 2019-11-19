Мост через Лену как залог хорошего социального самочувствия

«Разговоров про мосты в последнее время очень много, начиная от Сахалинского моста, кончая мостом через Лену. Все обсуждают, кто на этом заработает. Якутов можно поздравить, для них это один из главных инструментов повышения социального самочувствия. В Якутии с 2014 года была обида на федеральный центр, за то, что вместо их моста построили мост в Крыму. Она отразилась, в том числе на результатах президентских выборов, когда Якутия дала самый низкий результат по стране. Для якутов мост через Лену — это подтверждение внимания федерального центра, уважения к республике и ее жителям. Думаю, рейтинг Николаева, главы Якутии, сейчас взлетит. Вверх должен пойти и рейтинг президента Путина. Думаю, это отражает представления президента о том, что надо делать, чтобы появились какие-то драйверы развития. Деньги можно проесть, можно их как манную кашу размазать равномерно по тарелке, а можно делать ставку на большие инфраструктурные проекты, которые являются двигателями экономики, обеспечивают очень многих подрядами и остаются на годы и десятилетия», — отметил политолог.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил в Инстаграме о готовности региона реализовать проект строительства моста через Лену. Он сообщил, что имеется поддержка федеральных министерств, определён вариант прохождения трассы, а также проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Николаев отметил, что ожидается внесение предложений по вопросам строительства от главы правительства Дмитрия Медведева.

Ожидаемая стоимость проекта составит 82,9 миллиарда рублей. Накануне жители Якутии посвятили этому событию древний танец. Для этого около тысячи человек собрались в спорткомплексе «Триумф».

