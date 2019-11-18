Мостом через Лену задобрят обидевшихся на Путина якутов

«Разговоров про мосты в последнее время очень много, начиная от Сахалинского моста, кончая мостом через Лену. Все обсуждают, кто на этом заработает. Якутов можно поздравить, для них это один из главных инструментов повышения социального самочувствия. В Якутии с 2014 года была обида на федеральный центр, за то, что вместо их моста построили мост в Крыму. Она отразилась в том числе на результатах президентских выборов, когда Якутия дала самый низкий результат по стране. Для якутов мост через Лену – это подтверждение внимания федерального центра, уважения к республике и ее жителям. Думаю, рейтинг Николаева, главы Якутии, сейчас взлетит. Вверх должен пойти и рейтинг президента Путина.

Думаю, это отражает представления президента о том, что надо делать, чтобы появились какие-то драйверы развития. Деньги можно проесть, можно их как манную кашу размазать равномерно по тарелке, а можно делать ставку на большие инфраструктурные проекты, которые являются двигателями экономики, обеспечивают очень многих подрядами и остаются на годы и десятилетия», - отметил политолог.

Константин Калачев также напомнил, что вокруг проекта моста через Лену долгие годы велись дискуссии.

«Сейчас решили, что он будет реализован с привлечением частного капитала. Очень интересно, за счет какого частного капитала? Чьего? Одно дело – мост на Сахалин, мосты, которые строятся исключительно за счет бюджетных средств. Другое – какими коврижками привлекут в этот проект частников? Интересно также, кто этот проект будет реализовывать. Для кого-то это социально значимый проект, для кого-то просто бизнес. Экономическая целесообразность моста не вполне очевидна. Понятно, что проезд по нему будет платным. Но кто будет оператором, как средства будут возвращаться, вопрос открытый», - подчеркнул Калачев.

Напомним, летом прошлого года Путин дал поручение правительству проработать вопрос строительства моста между Сахалином и материковой частью страны.