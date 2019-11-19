Путин поручил кабмину представить предложения по проекту моста через Лену
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по строительству моста через реку Лена в районе Якутска, пишет Газета.ру. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что правительство страны уже получило поручение от российского лидера представить необходимые предложения по возведению объекта.
«Да, поручено представить предложения», – цитирует слова Пескова РЕН ТВ.
Как сообщает Москва 24, рaнее глaвa Якутии Aйсен Николaев нaписaл в Facebook, что нa сегодняшний день плaн оргaнизaции строительствa инфрaструктуры уже сформировaн.
Ранее президент Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, строительство мостов, развитие инфраструктуры становится приоритетом российской власти. Об этом он рассказал в эфире НСН.
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