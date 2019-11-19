Путин поручил кабмину представить предложения по проекту моста через Лену

19 ноября 201907:17

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по строительству моста через реку Лена в районе Якутска, пишет Газета.ру. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мостом через Лену задобрят обидевшихся на Путина якутов

Отмечается, что правительство страны уже получило поручение от российского лидера представить необходимые предложения по возведению объекта.

«Да, поручено представить предложения», – цитирует слова Пескова РЕН ТВ.

Как сообщает Москва 24, рaнее глaвa Якутии Aйсен Николaев нaписaл в Facebook, что нa сегодняшний день плaн оргaнизaции строительствa инфрaструктуры уже сформировaн.

Ранее президент Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, строительство мостов, развитие инфраструктуры становится приоритетом российской власти. Об этом он рассказал в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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