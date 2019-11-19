Путин поручил кабмину представить предложения по проекту моста через Лену

Отмечается, что правительство страны уже получило поручение от российского лидера представить необходимые предложения по возведению объекта.

«Да, поручено представить предложения», – цитирует слова Пескова РЕН ТВ.

Как сообщает Москва 24, рaнее глaвa Якутии Aйсен Николaев нaписaл в Facebook, что нa сегодняшний день плaн оргaнизaции строительствa инфрaструктуры уже сформировaн.

Ранее президент Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, строительство мостов, развитие инфраструктуры становится приоритетом российской власти. Об этом он рассказал в эфире НСН.

