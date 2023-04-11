В Москве ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации с начала года
С января по март 2023 года построено и введено в эксплуатацию в рамках программы реновации 19 домов суммарной площадью 377 тысяч «квадратов». Москвичи получили 6512 новых квартир с современными планировками и ремонтом. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, до конца 2023 года планируется построить порядка миллиона квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Бочкарев отметил, что данная инициатива набирает обороты год от года.
Больше всего домов ввели в эксплуатацию в ЮАО и САО. На юге Москвы построены четыре дома — два в Донском районе, по одному в Даниловском районе и Нагатино-Садовниках. На севере столицы также сданы в эксплуатацию четыре дома: три строения в Головинском районе (два корпуса на Онежской улице и одно здание на Пулковской улице) и один дом в Бескудниковском районе.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новые дома с начала года построены в девяти московских административных округах. Он подчеркнул, что на всех этапах строительства комитет проверяет соответствие качества материалов и строительно-монтажных работ проектной документации. Всего с начала года специалисты провели 159 выездных проверок в сданных и строящихся домах, добавил он.
Также Войстратенко подчеркнул, что все новые дома отвечают утвержденным московским правительством стандартам реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru