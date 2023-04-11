В Москве ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации с начала года

По его словам, до конца 2023 года планируется построить порядка миллиона квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Бочкарев отметил, что данная инициатива набирает обороты год от года.

Больше всего домов ввели в эксплуатацию в ЮАО и САО. На юге Москвы построены четыре дома — два в Донском районе, по одному в Даниловском районе и Нагатино-Садовниках. На севере столицы также сданы в эксплуатацию четыре дома: три строения в Головинском районе (два корпуса на Онежской улице и одно здание на Пулковской улице) и один дом в Бескудниковском районе.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новые дома с начала года построены в девяти московских административных округах. Он подчеркнул, что на всех этапах строительства комитет проверяет соответствие качества материалов и строительно-монтажных работ проектной документации. Всего с начала года специалисты провели 159 выездных проверок в сданных и строящихся домах, добавил он.

Также Войстратенко подчеркнул, что все новые дома отвечают утвержденным московским правительством стандартам реновации.

