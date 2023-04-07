Собянин: С начала года в Москве по программе реновации расселили более 60 домов
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с начала года в 35 районах столицы по программе реновации было расселено более 60 домов.
По его словам, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Градоначальник отметил, что в рамках программы было построено больше 4,5 тысяч квартир, которые предоставляются уже с готовой отделкой.
«Сейчас передаем для заселения две тысячи квартир в восьми новостройках, расположенных в семи районах Москвы. Таким образом, количество начавших переезд жителей составит почти 114 тысяч человек, а общее количество заселяемых новостроек - 228», - уточнил он.
Мэр добавил, что на первых этажах домов будут работать магазины, салоны красоты и прочие сервисы бытовых услуг, а центры информирования по переселению помогут новосёлам с оформлением необходимых документов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что активное переселение в рамках программы реновации продолжается во всех округах столицы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru