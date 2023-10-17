Строители приступили к расширению улиц на северо-востоке Москвы
Строители приступили к подготовительным работам к расширению ряда улиц и проездов и строительству проезда в районах Алтуфьевский и Отрадное (СВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В частности, по его словам, планируется расширить Поморскую улицу, проектируемый проезд №2257, а также построить проезд вдоль железнодоржных путей Савеловского направления. Длина нового дорожного участка составит 2,1 км.
Проект направлен на улучшение транспортной доступности района Отрадное, снижение нагрузки на прилегающие улицы, в том числе на дублер Алтуфьевского шоссе, а также сократить время следования общественного транспорта до остановочного пункта Дегунино Савеловского направления МЖД.
По словам главы московского Департамента строительства Рафика Загрутдинова, планируется обустроить остановки городского транспорта с заездными карманами, парковочные места и велодорожку шириной 2 метра с двухсторонним движением.
Кроме того, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул своевременность и важность работы по возведению небольших локальных дорог. По его словам, Москва исполосована магистралями, реками, коммунальными и промышленными зонами. Чтобы соединить между собой районы, нужно строить тоннели, мосты и путепроводы. Это позволит оптимизировать маршруты общественного транспорта, уменьшить непрямолинейность трасс и сделать подъезд к соседним локациям более быстрым. При этом разгрузятся и магистральные улицы, добавил Михайленко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко сообщил о прибытии «свежих сил» ВСУ на Краснолиманское направление
- СМИ: Структуры экс-главы Кубани Ткачева купили бывшую виллу Олега Тинькова
- Новая высокотехнологичная рентген-операционная открылась в больнице имени Пирогова
- Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев на полгода
- Партия Качиньского в Польше выиграла выборы без большинства в сейме
- «Лента» купила сеть магазинов «Монетка»
- Кремль опроверг сообщения о поставке вооружений из КНДР в РФ
- NYT: Израиль попросил у США $10 млрд чрезвычайной помощи
- Строители приступили к расширению улиц на северо-востоке Москвы
- В Москве проработают возможность идентификации пользователей электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru