Строители приступили к расширению улиц на северо-востоке Москвы

В частности, по его словам, планируется расширить Поморскую улицу, проектируемый проезд №2257, а также построить проезд вдоль железнодоржных путей Савеловского направления. Длина нового дорожного участка составит 2,1 км.

Проект направлен на улучшение транспортной доступности района Отрадное, снижение нагрузки на прилегающие улицы, в том числе на дублер Алтуфьевского шоссе, а также сократить время следования общественного транспорта до остановочного пункта Дегунино Савеловского направления МЖД.

По словам главы московского Департамента строительства Рафика Загрутдинова, планируется обустроить остановки городского транспорта с заездными карманами, парковочные места и велодорожку шириной 2 метра с двухсторонним движением.

Кроме того, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул своевременность и важность работы по возведению небольших локальных дорог. По его словам, Москва исполосована магистралями, реками, коммунальными и промышленными зонами. Чтобы соединить между собой районы, нужно строить тоннели, мосты и путепроводы. Это позволит оптимизировать маршруты общественного транспорта, уменьшить непрямолинейность трасс и сделать подъезд к соседним локациям более быстрым. При этом разгрузятся и магистральные улицы, добавил Михайленко.

