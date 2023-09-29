Строители сдали пешеходный переход через ж/д пути во «Внуково»

Завершено строительство наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в аэропорт «Внуково», рассказала глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках строительства пешеходного перехода специалисты подключили все инженерные сети, произвели монтаж защитного забора, а также благоустроили прилегающую территорию. Таким образом, отметил глава московского ведомства, люди теперь смогут безопасно переходить железную дорогу между районов Внуково и Внуковским поселением.

Возведение безопасных пешеходных переходов стало одним из элементов комфортного и безопасного мегаполиса. В Москве реализация подобных проектов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

