Собянин не планирует вводить локдаун в Москве
Столичные власти не планируют введение локдауна в Москве. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, московская система здравоохранения «справляется с теми вызовами, которые есть», и необходимости в новом жёстком карантине нет.
Кроме того, Собянин отметил, что в Москве растёт уровень заболеваемости коронавирусом и увеличивается число госпитализаций несмотря на то, что в предыдущие две недели ситуация с распространением инфекции стабилизировалась, сообщает МИР 24.
Столичный мэр подчеркнул, что вирус никуда не исчез, и «расслабляться нельзя».
Ранее в четверг стало известно о продлении до 22 ноября дистанционного обучения для учеников 6-11 классов столичных школ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Букмекеры оценили вероятность победы Байдена на выборах в США в 90%
- Китай запретил въезд гражданам Великобритании, Бельгии и Филиппин
- Минздрав сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом
- Штаб Трампа оспорит итоги голосования в штате Невада
- Из горящей спортивной школы в Батайске эвакуированы более 30 детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru