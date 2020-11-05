Собянин не планирует вводить локдаун в Москве

Столичные власти не планируют введение локдауна в Москве. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, московская система здравоохранения «справляется с теми вызовами, которые есть», и необходимости в новом жёстком карантине нет.

Кроме того, Собянин отметил, что в Москве растёт уровень заболеваемости коронавирусом и увеличивается число госпитализаций несмотря на то, что в предыдущие две недели ситуация с распространением инфекции стабилизировалась, сообщает МИР 24.

Столичный мэр подчеркнул, что вирус никуда не исчез, и «расслабляться нельзя».

Ранее в четверг стало известно о продлении до 22 ноября дистанционного обучения для учеников 6-11 классов столичных школ.

