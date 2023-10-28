Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам
Украинские военные сдались в плен российским войскам под Купянском, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Западной группировки войск.
По его словам, бойцы ВСУ сложили оружие после того, как российские военные зашли на их позиции.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что российская система ПВО сбила украинские Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях за сутки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак на купянском направлении. На запорожском направлении потери украинской стороны составили около 80 военных и танк Leopard.
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