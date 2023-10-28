Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам

Украинские военные сдались в плен российским войскам под Купянском, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Западной группировки войск.

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По его словам, бойцы ВСУ сложили оружие после того, как российские военные зашли на их позиции.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что российская система ПВО сбила украинские Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях за сутки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак на купянском направлении. На запорожском направлении потери украинской стороны составили около 80 военных и танк Leopard.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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