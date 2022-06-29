Старовойт рассказал о сбитом под Курском беспилотнике Ту-141 «Стриж»

Сбитый под Курском беспилотник оказался украинским аппаратом «Стриж» Ту-141. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В пригороде Курска сбит беспилотник Украины

Накануне вечером стало известно, что восточнее Курска был сбит украинский БПЛА. Отмечалось, что пострадавших и разрушений нет, пишет РИА ФАН.

«В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведенный еще в советское время», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте обнаружения обломков беспилотника работают специалисты Следственного комитета, отмечает RT.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаКурская Область
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