Старовойт рассказал о сбитом под Курском беспилотнике Ту-141 «Стриж»

Накануне вечером стало известно, что восточнее Курска был сбит украинский БПЛА. Отмечалось, что пострадавших и разрушений нет, пишет РИА ФАН.

«В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведенный еще в советское время», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте обнаружения обломков беспилотника работают специалисты Следственного комитета, отмечает RT.

