Старовойт рассказал о сбитом под Курском беспилотнике Ту-141 «Стриж»
Сбитый под Курском беспилотник оказался украинским аппаратом «Стриж» Ту-141. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Накануне вечером стало известно, что восточнее Курска был сбит украинский БПЛА. Отмечалось, что пострадавших и разрушений нет, пишет РИА ФАН.
«В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведенный еще в советское время», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте обнаружения обломков беспилотника работают специалисты Следственного комитета, отмечает RT.
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