Станция «Суворовская» снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро Москвы

Проект планировки станции метро «Суворовская» Кольцевой линии метро на действующем участке между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» прошёл стадию утверждения. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Пассажиры подземки с «Суворовской» смогут сделать пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской ветки, а значит, получат новые более удобные варианты поездки. Как отметила глава Москомархитектуры, данная линия – единственный диаметр столичного метрополитена, который имеет единственную пересадку на Кольцевую.

После того как «Суворовская» свяжет северный участок «салатовой» с Кольцевой линией, пассажиры получат дополнительные маршруты, а загруженность станции «Проспект Мира» сократиться почти на треть от нынешней. Реализация проекта даст возможность значительно улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской.

Юлиана Княжевская: Маршрут БКЛ учитывает перспективы городского развития

Это особенно актуально, поскольку сегодня важный пересадочный узел «Проспект Мира» функционирует с большими перегрузками, особенно в часы пик. При этом в данной локации расположены такие знаковые для Москвы объекты как спорткомплекс «Олимпийский», театры «Уголок дедушки Дурова» и «Русская песня.

Как уточнил заместитель директора Института Генерального плана Москвы Игорь Бахирев, новая станция метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатская, Дурова и Олимпийскому проспекту будет размещена вдоль Суворовской площади. Территорию в районе «Суворовской» благоустроят, там проложат широкие пешеходные и велосипедные дорожки, появятся площадки для велошеринга, а также велопарковки.

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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
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