Станция «Суворовская» снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро Москвы

Проект планировки станции метро «Суворовская» Кольцевой линии метро на действующем участке между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» прошёл стадию утверждения. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Пассажиры подземки с «Суворовской» смогут сделать пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской ветки, а значит, получат новые более удобные варианты поездки. Как отметила глава Москомархитектуры, данная линия – единственный диаметр столичного метрополитена, который имеет единственную пересадку на Кольцевую.

После того как «Суворовская» свяжет северный участок «салатовой» с Кольцевой линией, пассажиры получат дополнительные маршруты, а загруженность станции «Проспект Мира» сократиться почти на треть от нынешней. Реализация проекта даст возможность значительно улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской.