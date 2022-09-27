Юлиана Княжевская: Маршрут БКЛ учитывает перспективы городского развития

Маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывает потенциал градостроительного развития столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды», - отметила Юлиана Княжевская.

Кроме того, по словам председателя комитета, маршрут нового кольца проложен с учетом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений.

«БКЛ проходит по 26 районам в срединной зоне города, что обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы МЦК», - рассказала Юлиана Княжевская.

Она добавила, что с запуском Большой кольцевой линии, метро в шаговой доступности от мест проживания смогут воспользоваться более чем 2 млн москвичей, а также около 1,5 млн человек работающих рядом со станциями.

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ФОТО: Стройкомплекс
ТЕГИ:Московское МетроСтроительство
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