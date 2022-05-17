Стало известно, в каких регионах РФ самый грязный воздух

Регионами с самым загрязненным воздухом в России являются Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным источника, в 2021 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу более 22 миллионов тонн загрязняющих веществ. В связи с этим на одного жителя страны приходится 153 килограмма вредных веществ в воздухе. При этом в ЯНАО и НАО – по 1,8 и 1,3 тонны соответственно.

Высокий уровень загрязнения воздуха также зафиксирован в Красноярском крае, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Вологодской, Кемеровской и Магаданской областях, Коми и Якутии. Например, в последнем регионе в 2021 году количество вредных выбросов увеличилось на 35%.

Согласно исследованию, в Калмыкии загрязнение воздуха увеличилось почти на 13%, в Крыму – примерно на 12%, в Приморском крае - на 11,6%. В Новосибирской и Калужской областях, Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе показатели выросли на 7-9%.